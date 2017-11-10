Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 153865
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 270 руб.
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Коллекция PEARL JAM
Коллекция PEARL JAM
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Life Wasted
|3:54
|A2
|World Wide Suicide
|3:29
|A3
|Comatose
|2:19
|A4
|Severed Hand
|4:30
|B1
|Marker In The Sand
|4:23
|B2
|Parachutes
|3:36
|B3
|Unemployable
|3:04
|B4
|Big Wave
|2:58
|C1
|Gone
|4:09
|C2
|Wasted Reprise
|0:53
|C3
|Army Reserve
|3:45
|C4
|Come Back
|5:29
|D1
|Inside Job
|7:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Track List
|A1
|Life Wasted
|3:54
|A2
|World Wide Suicide
|3:29
|A3
|Comatose
|2:19
|A4
|Severed Hand
|4:30
|B1
|Marker In The Sand
|4:23
|B2
|Parachutes
|3:36
|B3
|Unemployable
|3:04
|B4
|Big Wave
|2:58
|C1
|Gone
|4:09
|C2
|Wasted Reprise
|0:53
|C3
|Army Reserve
|3:45
|C4
|Come Back
|5:29
|D1
|Inside Job
|7:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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