Top.Mail.Ru
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 1
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 2
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 3
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 4
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 5
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 6
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 7
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 8
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 9
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 7
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 8
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 9
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
собственный
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black

Портативная акустика Tronsmart — это идеальное сочетание компактности и мощности, предлагающее пользователям качественное звуковое сопровождение в любых условиях. Эта черная колонка обладает стильным и современным дизайном, выполненным из прочного пластика, и отличается невероятной легкостью — всего 0,291 кг. Несмотря на свои компактные размеры, устройство обеспечивает мощный звук с максимальной выходной мощностью 8 Вт. Колонка представляет собой монофоническую акустическую систему с одним динамиком и одной полосой. Ориентированная на удобство и портативность, она питается от аккумулятора и может заряжаться через USB, что делает ее идеальным спутником в путешествиях и активном отдыхе. Одного заряда хватает на впечатляющие 20 часов непрерывного воспроизведения музыки. Tronsmart поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключиться к смартфону или любому другому совместимому устройству. Однако в конструкции нет разъема для карт памяти, дисплея и линейного AUX входа, что делает ее простой и интуитивно понятной в использовании. Это надежное решение для тех, кто ищет портативное и функциональное аудиоустройство для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
аудиозвонки (спикерфон)
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
собственный
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это идеальное сочетание компактности и мощности, предлагающее пользователям качественное звуковое сопровождение в любых условиях. Эта черная колонка обладает стильным и современным дизайном, выполненным из прочного пластика, и отличается невероятной легкостью — всего 0,291 кг. Несмотря на свои компактные размеры, устройство обеспечивает мощный звук с максимальной выходной мощностью 8 Вт. Колонка представляет собой монофоническую акустическую систему с одним динамиком и одной полосой. Ориентированная на удобство и портативность, она питается от аккумулятора и может заряжаться через USB, что делает ее идеальным спутником в путешествиях и активном отдыхе. Одного заряда хватает на впечатляющие 20 часов непрерывного воспроизведения музыки. Tronsmart поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключиться к смартфону или любому другому совместимому устройству. Однако в конструкции нет разъема для карт памяти, дисплея и линейного AUX входа, что делает ее простой и интуитивно понятной в использовании. Это надежное решение для тех, кто ищет портативное и функциональное аудиоустройство для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...