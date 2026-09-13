Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart Nimo Polar Black
Портативная акустика Tronsmart — это стильное и компактное устройство, предназначенное для воспроизведения музыки в любых условиях, будь то дома, на прогулке или на пикнике. Эта колонка выделяется своим легким весом — всего 0,11 кг, что делает ее невероятно удобной в транспортировке и использовании в движении. Несмотря на свои компактные размеры, Tronsmart удивляет качеством звучания. Оборудованная одним динамиком мощностью 5 Вт, она обеспечивает чистый и насыщенный звук в формате моно. Колонка оснащена емким аккумулятором в 700 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без необходимости подзарядки, что делает ее отличным выбором для длительных прогулок или поездок. Tronsmart выполнена из высококачественных материалов — комбинации металла и пластика, что обеспечивает ей не только прочность, но и стильный внешний вид. Доступная в элегантном черном цвете, она гармонично вписывается в любой современный интерьер. Для удобства использования акустика оборудована USB-портом, что расширяет возможности ее зарядки и подключения к различным устройствам. Несмотря на отсутствие дисплея, ее простота и функциональность делают управление интуитивно понятным. Tronsmart — это надежный партнер для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Портативная акустика станет отличным компаньоном в любой ситуации, даря вам любимую музыку именно тогда, когда это необходимо.
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