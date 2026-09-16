George Michael - Older (Box) (0194399020210) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 510 руб.
В наличии
Код товара: 707946
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25 510 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399020210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Older, Spinning The Wheel, It Doesnt Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free, Fastlove Part II, Spinning The Wheel (Forthright Edit), Star People ‘97 (Radio Version), The Strangest Thing ’97 (Radio Version), You Know That I Want To, Safe, Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesnt Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free, Fastlove Part II, Spinning The Whee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Michael - Older (Box) (0194399020210) виниловая пластинка
Третий студийный альбом британского певца Джорджа Майкла, выпущенный в 1996 году. Альбом стал значимым как в музыкальном, так и в личном плане для артиста, отражая его переживания и изменения в жизни
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399020210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
Older
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Older, Spinning The Wheel, It Doesnt Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free, Fastlove Part II, Spinning The Wheel (Forthright Edit), Star People ‘97 (Radio Version), The Strangest Thing ’97 (Radio Version), You Know That I Want To, Safe, Jesus To A Child, Fastlove, Older, Spinning The Wheel, It Doesnt Really Matter, The Strangest Thing, To Be Forgiven, Move On, Star People, You Have Been Loved, Free, Fastlove Part II, Spinning The Whee
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Третий студийный альбом британского певца Джорджа Майкла, выпущенный в 1996 году. Альбом стал значимым как в музыкальном, так и в личном плане для артиста, отражая его переживания и изменения в жизни
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
George Michael - Older (Box) (0194399020210) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 25510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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