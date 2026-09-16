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Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка

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Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 150 руб. 
Начислим 792 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка
25 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - по цене 25150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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