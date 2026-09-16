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Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subway Sue, If We Never Meet Again, Angels Twilight Jump, Suzanne, I Love You, Don't Rain On Me, Good Bye Trafalgar, Falling In Love, Only You, Painted Ladies, I Love You Still, Jenny, Today, Stop Short (Original Outtake), It's All For You, Suicide, While You Were Out, Falling In Love (Alternative Mix), Julia (Acoustic Version 2007), She Came Shining (Live 2012), Fast Gun (Live 2011), She Breaks Like A Morning Sky (Live 2011), Paris (Live 2011), Good Bye Trafalgar (Live 2012), Only You (Live 2012), Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Easter Day, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Being In Love, Shaking Me Down, The Winds Wild Early

Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subwa

Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subwa

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subway Sue, If We Never Meet Again, Angels Twilight Jump, Suzanne, I Love You, Don't Rain On Me, Good Bye Trafalgar, Falling In Love, Only You, Painted Ladies, I Love You Still, Jenny, Today, Stop Short (Original Outtake), It's All For You, Suicide, While You Were Out, Falling In Love (Alternative Mix), Julia (Acoustic Version 2007), She Came Shining (Live 2012), Fast Gun (Live 2011), She Breaks Like A Morning Sky (Live 2011), Paris (Live 2011), Good Bye Trafalgar (Live 2012), Only You (Live 2012), Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Easter Day, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Being In Love, Shaking Me Down, The Winds Wild Early

Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subwa

Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - купить по цене 25980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.