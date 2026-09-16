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Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка

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Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 1
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 2
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 3
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 4
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 5
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 6
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 7
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 8
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 9
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 10
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 11
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 12
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 13
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 14
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 15
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 16
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 17
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 18
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 19
Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
2018
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 1
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 2
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  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 8
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 9
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 10
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 11
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 12
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 13
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 14
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 15
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 16
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 17
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 18
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 19
  • Pavlov&#039;s Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 980 руб. 
Начислим 818 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка
25 980 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347209713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
2018
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subwa
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subway Sue, If We Never Meet Again, Angels Twilight Jump, Suzanne, I Love You, Don't Rain On Me, Good Bye Trafalgar, Falling In Love, Only You, Painted Ladies, I Love You Still, Jenny, Today, Stop Short (Original Outtake), It's All For You, Suicide, While You Were Out, Falling In Love (Alternative Mix), Julia (Acoustic Version 2007), She Came Shining (Live 2012), Fast Gun (Live 2011), She Breaks Like A Morning Sky (Live 2011), Paris (Live 2011), Good Bye Trafalgar (Live 2012), Only You (Live 2012), Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Easter Day, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Being In Love, Shaking Me Down, The Winds Wild Early

Отзывы о товаре Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347209713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
2018
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subwa
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future Kings, She Came Shining, Standing Here With You (Megan's Song), Mersey, Valkerie, Try To Hang On, Gold Nuggets, She Breaks Like A Morning Sky, Early Morning On, Did You See Him Cry, Lost In America, A Hardly Innocent Mind, Don't Rain On Me, Not By My Side, Pantomime, Breaking Ice, You & I, All Night, As Lovers Do, Brown Eyes, Late November, You & I, Brown Eyes, Theme From Subway Sue, If We Never Meet Again, Angels Twilight Jump, Suzanne, I Love You, Don't Rain On Me, Good Bye Trafalgar, Falling In Love, Only You, Painted Ladies, I Love You Still, Jenny, Today, Stop Short (Original Outtake), It's All For You, Suicide, While You Were Out, Falling In Love (Alternative Mix), Julia (Acoustic Version 2007), She Came Shining (Live 2012), Fast Gun (Live 2011), She Breaks Like A Morning Sky (Live 2011), Paris (Live 2011), Good Bye Trafalgar (Live 2012), Only You (Live 2012), Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Easter Day, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Being In Love, Shaking Me Down, The Winds Wild Early
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Pavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured) (0710347209713) виниловая пластинка - купить по цене 25980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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