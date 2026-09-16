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Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 810 руб. 
Начислим 782 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка
24 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love, Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик, Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain, Ромео И Джульетта, Долгая
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка

Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love, Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик, Loverguy, How Are You Doing Without Me, Every Little Love Songs, Lonely Blues, Dirty Sounds, I Don't Have To Look For You, Mama (Tell Me What To Do), Music Of You Footsteps, Resque Me, California Rain, Ромео И Джульетта, Долгая
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805227) виниловая пластинка - по цене 24810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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