Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб.
В наличии
Код товара: 733575
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26 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка - стоимость товара 26100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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