Top.Mail.Ru
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 1
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 2
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 3
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 4
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 5
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 6
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 7
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 8
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 1
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 2
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 3
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 4
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 5
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 6
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 7
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 8
  • Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб. 
Начислим 822 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733575
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка
26 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка - стоимость товара 26100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...