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Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 8
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 9
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 7
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 8
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 9
  • Depeche Mode - Playing The Angel - The 12&quot; Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 500 руб. 
Начислим 702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка
24 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399899311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Precious (Sasha's Spooky Mix - Full Length), Precious (Sasha's Gargantuan Vocal Mix - Full Length), Precious (Misc. Full Vocal Mix), Precious (Michael Mayer Balearic Mix), Precious (Motor Remix), Precious (Misc. Crunch Mix), A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Remix), A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Dub), A Pain That I'm Used To (Bitstream Threshold Mix), A Pain That I'm Used To (Bitstream Spansule Mix), Suffer Well (Tiga Remix), Suffer Well (Tiga Dub), Suffer Well (Narcotic Thrust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка

Коллекция виниловых дисков, выпущенная группой Depeche Mode в честь их альбома "Playing the Angel", который вышел в 2005 году. В коллекцию входят 10 дюймовых виниловых дисков, каждый из которых содержит различные ремиксы и версии синглов, связанных с альбомом.



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399899311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
The 12" Singles
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Precious (Sasha's Spooky Mix - Full Length), Precious (Sasha's Gargantuan Vocal Mix - Full Length), Precious (Misc. Full Vocal Mix), Precious (Michael Mayer Balearic Mix), Precious (Motor Remix), Precious (Misc. Crunch Mix), A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Remix), A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Dub), A Pain That I'm Used To (Bitstream Threshold Mix), A Pain That I'm Used To (Bitstream Spansule Mix), Suffer Well (Tiga Remix), Suffer Well (Tiga Dub), Suffer Well (Narcotic Thrust
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Коллекция виниловых дисков, выпущенная группой Depeche Mode в честь их альбома "Playing the Angel", который вышел в 2005 году. В коллекцию входят 10 дюймовых виниловых дисков, каждый из которых содержит различные ремиксы и версии синглов, связанных с альбомом.


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - Playing The Angel - The 12" Singles (V12) (Box) (0194399899311) виниловая пластинка - по цене 24500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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