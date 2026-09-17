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Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Queen II (Box) (0602478397424) - фото 1
  • Queen - Queen II (Box) (0602478397424) - фото 2
  • Queen - Queen II (Box) (0602478397424) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 040 руб. 
Начислим 790 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка
25 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602478397424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Procession (Мэй), Father to Son (Мэй), White Queen (As It Began) (Мэй), Some Day One Day (Мэй), The Loser in the End (Роджер Тейлор), Ogre Battle, The Fairy Feller’s Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas of Rhye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
5 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка

Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. Коллекционное издание (5 CD + 2 LP) содержит миксы 2026 года, а также редкие, ранее не издававшиеся записи сессий, записи BBC и концертные материалы. В бокс-сет также входит 112-страничный буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями, рукописными текстами песен, записями из дневника, специальными памятными вещами и воспоминаниями участников группы о написании и записи альбома.



Теги товара: Queen

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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602478397424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Procession (Мэй), Father to Son (Мэй), White Queen (As It Began) (Мэй), Some Day One Day (Мэй), The Loser in the End (Роджер Тейлор), Ogre Battle, The Fairy Feller’s Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas of Rhye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
5 CD
Страна производитель
США
Описание
Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. Коллекционное издание (5 CD + 2 LP) содержит миксы 2026 года, а также редкие, ранее не издававшиеся записи сессий, записи BBC и концертные материалы. В бокс-сет также входит 112-страничный буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями, рукописными текстами песен, записями из дневника, специальными памятными вещами и воспоминаниями участников группы о написании и записи альбома.


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка - по цене 25040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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