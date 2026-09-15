War - The Vinyl: 1977-1994 (Box) (coloured) (0603497822768) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The Vinyl: 1977-1994
Жанр
Funk
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 450 руб.
В наличии
Код товара: 695793
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24 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497822768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The Vinyl: 1977-1994
Жанр
Funk
Трек-лист
Platinum Funk (1977), War Is Coming! War Is Coming!, I Got You, L.A. Sunshine, River Niger, Millionaire, All Around The World, Outlaw (1982), Slowly We Walk Together, Platinum Jazz, Galaxy (1977), Galaxy, Baby Face (She Said Do Do Do), Sweet Fighting Lady, Hey Senorita, The Seven Tin Soldiers, The Music Band (1979), The Music Band, Corns & Callouses (Hey Dr. Shoals), I’m The One Who Understands, Good, Good Feelin’, You Got the Power, Outlaw, The Jungle (Medley), Beware Its A Jungle Out There, Th
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара War - The Vinyl: 1977-1994 (Box) (coloured) (0603497822768) виниловая пластинка
Vinyl 1977-1994 — это следующий выпуск в серии специальных бокс-сетов, посвященных более чем 50-летию музыкальной деятельности американской группы WAR.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497822768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The Vinyl: 1977-1994
Жанр
Funk
Трек-лист
Platinum Funk (1977), War Is Coming! War Is Coming!, I Got You, L.A. Sunshine, River Niger, Millionaire, All Around The World, Outlaw (1982), Slowly We Walk Together, Platinum Jazz, Galaxy (1977), Galaxy, Baby Face (She Said Do Do Do), Sweet Fighting Lady, Hey Senorita, The Seven Tin Soldiers, The Music Band (1979), The Music Band, Corns & Callouses (Hey Dr. Shoals), I’m The One Who Understands, Good, Good Feelin’, You Got the Power, Outlaw, The Jungle (Medley), Beware Its A Jungle Out There, Th
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Vinyl 1977-1994 — это следующий выпуск в серии специальных бокс-сетов, посвященных более чем 50-летию музыкальной деятельности американской группы WAR.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
War - The Vinyl: 1977-1994 (Box) (coloured) (0603497822768) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 24450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре War - The Vinyl: 1977-1994 (Box) (coloured) (0603497822768) виниловая пластинка