Sade - This Far (Box) (Half Speed) (0889854561215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
This Far
Жанр
Synth-pop, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб.
В наличии
Код товара: 500878
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26 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Barcode
[[0889854561215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
This Far
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
Singing Winds, Crying Beasts, Black Magic Woman / Gypsy Queen, Oye Como Va, Incident At Neshabur, Se A Cabo, Mothers Daughter, Samba Pa Ti, Hope Youre Feeling Better, El Nicoya
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sade - This Far (Box) (Half Speed) (0889854561215) виниловая пластинка
Трек-листLP1: Diamond Life (1984)
A1. Smooth Operator
A2. Your Love Is King
A3. Hang On To Your Love
A4. Frankie's First Affair
A5. When Am I Going To Make A Living
B1. Cherry Pie
B2. Sally
B3. I Will Be Your Friend
B4. Why Can't We Live Together
LP2: Promise (1985)
A1. Is It A Crime
A2. The Sweetest Taboo
A3. War Of The Hearts
A4. Jezebel
B1. Mr Wrong
B2. Never As Good As The First Time
B3. Fear
B4. Tar Baby
B5. Maureen
LP3: Stronger Than Pride (1988)
A1. Love Is Stronger Than Pride
A2. Paradise
A3. Nothing Can Come Between Us
A4. Haunt Me
A5. Turn My Back On You
B1. Keep Looking
B2. Clean Heart
B3. Give It Up
B4. I Never Thought I’d See The Day
B5. Siempre Hay Esperanza
LP4: Love Deluxe (1992)
A1. No Ordinary Love
A2. Feel No Pain
A3. I Couldn’t Love You More
A4. Like A Tattoo
B1. Kiss Of Life
B2. Cherish The Day
B3. Pearls
B4. Bulletproof Soul
B5. Mermaid
LP5: Lovers Rock (2000)
A1. By Your Side
A2. Flow
A3. King Of Sorrow
A4. Somebody Already Broke My Heart
A5. All About Our Love
A6. Slave Song
B1. The Sweetest Gift
B2. Every Word
B3. Immigrant
B4. Lovers Rock
B5. It’s Only Love That Gets You Through
LP6: Soldier Of Love (2010)
A1. The Moon And The Sky
A2. Soldier Of Love
A3. Morning Bird
A4. Babyfather
A5. Long Hard Road
B1. Be That Easy
B2. Bring Me Home
B3. In Another Time
B4. Skin
B5. The Safest Place
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Barcode
[[0889854561215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
This Far
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
Singing Winds, Crying Beasts, Black Magic Woman / Gypsy Queen, Oye Como Va, Incident At Neshabur, Se A Cabo, Mothers Daughter, Samba Pa Ti, Hope Youre Feeling Better, El Nicoya
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Трек-листLP1: Diamond Life (1984)
A1. Smooth Operator
A2. Your Love Is King
A3. Hang On To Your Love
A4. Frankie's First Affair
A5. When Am I Going To Make A Living
B1. Cherry Pie
B2. Sally
B3. I Will Be Your Friend
B4. Why Can't We Live Together
LP2: Promise (1985)
A1. Is It A Crime
A2. The Sweetest Taboo
A3. War Of The Hearts
A4. Jezebel
B1. Mr Wrong
B2. Never As Good As The First Time
B3. Fear
B4. Tar Baby
B5. Maureen
LP3: Stronger Than Pride (1988)
A1. Love Is Stronger Than Pride
A2. Paradise
A3. Nothing Can Come Between Us
A4. Haunt Me
A5. Turn My Back On You
B1. Keep Looking
B2. Clean Heart
B3. Give It Up
B4. I Never Thought I’d See The Day
B5. Siempre Hay Esperanza
LP4: Love Deluxe (1992)
A1. No Ordinary Love
A2. Feel No Pain
A3. I Couldn’t Love You More
A4. Like A Tattoo
B1. Kiss Of Life
B2. Cherish The Day
B3. Pearls
B4. Bulletproof Soul
B5. Mermaid
LP5: Lovers Rock (2000)
A1. By Your Side
A2. Flow
A3. King Of Sorrow
A4. Somebody Already Broke My Heart
A5. All About Our Love
A6. Slave Song
B1. The Sweetest Gift
B2. Every Word
B3. Immigrant
B4. Lovers Rock
B5. It’s Only Love That Gets You Through
LP6: Soldier Of Love (2010)
A1. The Moon And The Sky
A2. Soldier Of Love
A3. Morning Bird
A4. Babyfather
A5. Long Hard Road
B1. Be That Easy
B2. Bring Me Home
B3. In Another Time
B4. Skin
B5. The Safest Place
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sade - This Far (Box) (Half Speed) (0889854561215) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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