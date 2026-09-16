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Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка

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Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 3
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 4
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 5
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 6
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 7
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 8
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 9
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 10
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 11
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 12
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 13
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 14
Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 7
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 8
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 9
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 10
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 11
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 12
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 13
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 14
  • Ost - Halloween (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 920 руб. 
Начислим 786 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка
24 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie’s Theme, Aaron And Dana Enter Laurie’s Compound, Laurie’s Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen’s Flashback, Lumpy Explores Crash, Michael Kills, Hawkins Arrives At Crash Site, Dana’s In The Shower, The Story Of Judith’s Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called To Babysitter’s House, Laurie Sees The Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets Laurie,
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie’s Theme, Aaron And Dana Enter Laurie’s Compound, Laurie’s Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen’s Flashback, Lumpy Explores Crash, Michael Kills, Hawkins Arrives At Crash Site, Dana’s In The Shower, The Story Of Judith’s Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called To Babysitter’s House, Laurie Sees The Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets Laurie, Looking For Allyson, Wrought Iron Fence, The Shape Hunts Allyson, Talking To Cops, Allyson Discovered, Gun Closet, Halloween Theme (I’ve Got Eyes), Sartain’s Gone Mad, Say Something, Through The Woods, Ray’s Goodbye, The Shape Attacks Laurie, The Shape Is Monumental, Searching For The Shape, Mannequin Panic, Death Drum, The Shape And Laurie Fight, The Grind, Trap The Shape, The Shape Burns, Halloween Triumphant, Logos Kill, Hawkins Discovered, Flashback, Spit, Hey Kid, The Myers’s House, Cops Explore, First Attack, Stand Off, Halloween Kills (Main Theme), Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Phone Call, Massacre, Someone’s In The Car, Halloween Trick, Back At The Hospital, Goodbye Michael, Gather The Mob, Rampage, Frank, Search, Frank And Laurie, Evil Dies Tonight, The System Failed, Blood On The Door, Disturbed Man, Violent Return, Hallway Madness, It Needs To Di, Look At Me, Reflection, Hunting A Killer, Righteous Intention, Morbid Discovery, Unkillable, Payback, Michael’s Legend, Back To His Sister’s Room, Final Kill, Michael Answers, Halloween Kills (End Titles), Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie’s Theme Ends, The Cave, Tire Slash, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Walk With Me, Requiem For Jeremy, In The Restaurant, Bridge Fight, Kill The Cop, Corey And Allyson, Side Of The Road, Corey And Michael, Slap, Corey’s Requiem, Take The Mask, The Junk Yard, Where Are You?, Suicide, What Did You Do?



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563191170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Halloween
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie’s Theme, Aaron And Dana Enter Laurie’s Compound, Laurie’s Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen’s Flashback, Lumpy Explores Crash, Michael Kills, Hawkins Arrives At Crash Site, Dana’s In The Shower, The Story Of Judith’s Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called To Babysitter’s House, Laurie Sees The Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets Laurie,
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie’s Theme, Aaron And Dana Enter Laurie’s Compound, Laurie’s Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen’s Flashback, Lumpy Explores Crash, Michael Kills, Hawkins Arrives At Crash Site, Dana’s In The Shower, The Story Of Judith’s Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called To Babysitter’s House, Laurie Sees The Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets Laurie, Looking For Allyson, Wrought Iron Fence, The Shape Hunts Allyson, Talking To Cops, Allyson Discovered, Gun Closet, Halloween Theme (I’ve Got Eyes), Sartain’s Gone Mad, Say Something, Through The Woods, Ray’s Goodbye, The Shape Attacks Laurie, The Shape Is Monumental, Searching For The Shape, Mannequin Panic, Death Drum, The Shape And Laurie Fight, The Grind, Trap The Shape, The Shape Burns, Halloween Triumphant, Logos Kill, Hawkins Discovered, Flashback, Spit, Hey Kid, The Myers’s House, Cops Explore, First Attack, Stand Off, Halloween Kills (Main Theme), Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Phone Call, Massacre, Someone’s In The Car, Halloween Trick, Back At The Hospital, Goodbye Michael, Gather The Mob, Rampage, Frank, Search, Frank And Laurie, Evil Dies Tonight, The System Failed, Blood On The Door, Disturbed Man, Violent Return, Hallway Madness, It Needs To Di, Look At Me, Reflection, Hunting A Killer, Righteous Intention, Morbid Discovery, Unkillable, Payback, Michael’s Legend, Back To His Sister’s Room, Final Kill, Michael Answers, Halloween Kills (End Titles), Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie’s Theme Ends, The Cave, Tire Slash, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Walk With Me, Requiem For Jeremy, In The Restaurant, Bridge Fight, Kill The Cop, Corey And Allyson, Side Of The Road, Corey And Michael, Slap, Corey’s Requiem, Take The Mask, The Junk Yard, Where Are You?, Suicide, What Did You Do?


Теги товара: Кинематограф
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Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка - стоимость товара 24920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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