Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб.
В наличии
Код товара: 707700
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26 100 руб.
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Характеристики
Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855077611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The King Of Carrot Flowers Pt. One, The King Of Carrot Flowers Pts. Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost,Untitled, Two-Headed Boy Pt. Two, Song Against Sex, Youve Passed, Someone Is Waiting, A Baby For Pree, Marching Theme, Where Youll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing A Donkeys Eye, Live At Jittery Joes/Ferris Wheel On Fi
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855077611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The King Of Carrot Flowers Pt. One, The King Of Carrot Flowers Pts. Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost,Untitled, Two-Headed Boy Pt. Two, Song Against Sex, Youve Passed, Someone Is Waiting, A Baby For Pree, Marching Theme, Where Youll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing A Donkeys Eye, Live At Jittery Joes/Ferris Wheel On Fi
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - по цене 26100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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