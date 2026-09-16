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Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка

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Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 1
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 2
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 3
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 4
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 5
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 6
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 7
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 8
Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 1
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 2
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 3
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 4
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 5
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 6
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 7
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 8
  • Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб. 
Начислим 822 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка
26 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088220074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works

Отзывы о товаре Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088220074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 26100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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