Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 920 руб.
В наличии
Код товара: 749686
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast for Love Live Wire, Come On and Dance, Public Enemy #1, Merry-go-round, Take Me to the Top, Piece of Your Action, Starry Eyes, Too Fast for Love, On With the Show, Shout at the Devil In the Beginning, Shout at the Devil, Looks That Kill, Bastard, God Bless the Children of the Beast, Helter Skelter, Red Hot, Too Young to Fall in Love, Knock Em Dead Kid, Ten Seconds to Love, Danger, Theatre of Pain City Boy Blues, Smokin in the Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On the Money, Home
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка
Отпразднуйте 45-летие самой скандально известной в мире группы: M?tley Cr?e! В сборник «Cr?cial Cr?e 1981-1989» вошли первые пять мультиплатиновых альбомов M?tley Cr?e: "Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls Girls Girls" и "Dr. Feelgood". А также легендарные хиты: "Live Wire", "Too Fast For Love", "Looks That Kill", "Too Young To Fall In Love", "Smokin' In The Boys Room", "Home Sweet Home", "Girls, Girls, Girls", "Wild Side", "Dr. Feelgood", "Kickstart My Heart", "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" и многие другие! Лимитированный подарочный бокс-сет на picture виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитRush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитEnrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитArne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитWojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (40...
-
В наличииЦена 23 860 руб.5965 руб. в СплитOst - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) винилов...
-
В наличииЦена 24 450 руб.6113 руб. в СплитWar - The Vinyl: 1977-1994 (Box) (coloured) (0603497822768) вини...
-
В наличииЦена 24 810 руб.6203 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 24 920 руб.6230 руб. в СплитOst - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured...
-
В наличииЦена 25 040 руб.6260 руб. в СплитQueen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитDream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) вини...
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast for Love Live Wire, Come On and Dance, Public Enemy #1, Merry-go-round, Take Me to the Top, Piece of Your Action, Starry Eyes, Too Fast for Love, On With the Show, Shout at the Devil In the Beginning, Shout at the Devil, Looks That Kill, Bastard, God Bless the Children of the Beast, Helter Skelter, Red Hot, Too Young to Fall in Love, Knock Em Dead Kid, Ten Seconds to Love, Danger, Theatre of Pain City Boy Blues, Smokin in the Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On the Money, Home
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Отпразднуйте 45-летие самой скандально известной в мире группы: M?tley Cr?e! В сборник «Cr?cial Cr?e 1981-1989» вошли первые пять мультиплатиновых альбомов M?tley Cr?e: "Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls Girls Girls" и "Dr. Feelgood". А также легендарные хиты: "Live Wire", "Too Fast For Love", "Looks That Kill", "Too Young To Fall In Love", "Smokin' In The Boys Room", "Home Sweet Home", "Girls, Girls, Girls", "Wild Side", "Dr. Feelgood", "Kickstart My Heart", "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" и многие другие! Лимитированный подарочный бокс-сет на picture виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка