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Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка

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Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 1
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 2
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 3
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 4
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 5
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 6
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 7
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 8
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 9
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 10
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 11
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 12
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 13
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 14
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 15
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 1
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 2
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 3
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 4
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 5
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 6
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 7
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 8
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 9
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 10
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 11
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 12
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 13
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 14
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 15
  • Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 920 руб. 
В наличии
Код товара: 749686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка
24 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast for Love Live Wire, Come On and Dance, Public Enemy #1, Merry-go-round, Take Me to the Top, Piece of Your Action, Starry Eyes, Too Fast for Love, On With the Show, Shout at the Devil In the Beginning, Shout at the Devil, Looks That Kill, Bastard, God Bless the Children of the Beast, Helter Skelter, Red Hot, Too Young to Fall in Love, Knock Em Dead Kid, Ten Seconds to Love, Danger, Theatre of Pain City Boy Blues, Smokin in the Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On the Money, Home
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка

Отпразднуйте 45-летие самой скандально известной в мире группы: M?tley Cr?e! В сборник «Cr?cial Cr?e 1981-1989» вошли первые пять мультиплатиновых альбомов M?tley Cr?e: "Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls Girls Girls" и "Dr. Feelgood". А также легендарные хиты: "Live Wire", "Too Fast For Love", "Looks That Kill", "Too Young To Fall In Love", "Smokin' In The Boys Room", "Home Sweet Home", "Girls, Girls, Girls", "Wild Side", "Dr. Feelgood", "Kickstart My Heart", "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" и многие другие! Лимитированный подарочный бокс-сет на picture виниле.

Отзывы о товаре Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Crucial Crue
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Too Fast for Love Live Wire, Come On and Dance, Public Enemy #1, Merry-go-round, Take Me to the Top, Piece of Your Action, Starry Eyes, Too Fast for Love, On With the Show, Shout at the Devil In the Beginning, Shout at the Devil, Looks That Kill, Bastard, God Bless the Children of the Beast, Helter Skelter, Red Hot, Too Young to Fall in Love, Knock Em Dead Kid, Ten Seconds to Love, Danger, Theatre of Pain City Boy Blues, Smokin in the Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On the Money, Home
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Отпразднуйте 45-летие самой скандально известной в мире группы: M?tley Cr?e! В сборник «Cr?cial Cr?e 1981-1989» вошли первые пять мультиплатиновых альбомов M?tley Cr?e: "Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls Girls Girls" и "Dr. Feelgood". А также легендарные хиты: "Live Wire", "Too Fast For Love", "Looks That Kill", "Too Young To Fall In Love", "Smokin' In The Boys Room", "Home Sweet Home", "Girls, Girls, Girls", "Wild Side", "Dr. Feelgood", "Kickstart My Heart", "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" и многие другие! Лимитированный подарочный бокс-сет на picture виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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