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Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка

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Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка
23 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Трек-лист
Bye, Bye Blackbird, Invitation, Yesterdays, Just For a Thrill, You Dont Know Me, Alfie, Autumn Leaves, Summer Samba, All, So In Love, A Man and a Woman, I Fall In Love Too Easily, Wild Is the Wind
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу уютного ночного клуба с виниловой пластинкой Patricia Barber Nightclub в специальном аудиофильском издании One-Step Pressing. Этот бокс-сет на двух пластинках, выпущенный ограниченным тиражом и со скоростью вращения 45 оборотов в минуту, позволит вам насладиться удивительным качеством звучания и фирменным стилем исполнения Патриции Барбер. Погрузитесь в мир ярких мелодий и утонченной музыки, созданной этой талантливой артисткой. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться великолепным звучанием Nightclubx

Отзывы о товаре Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Трек-лист
Bye, Bye Blackbird, Invitation, Yesterdays, Just For a Thrill, You Dont Know Me, Alfie, Autumn Leaves, Summer Samba, All, So In Love, A Man and a Woman, I Fall In Love Too Easily, Wild Is the Wind
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в атмосферу уютного ночного клуба с виниловой пластинкой Patricia Barber Nightclub в специальном аудиофильском издании One-Step Pressing. Этот бокс-сет на двух пластинках, выпущенный ограниченным тиражом и со скоростью вращения 45 оборотов в минуту, позволит вам насладиться удивительным качеством звучания и фирменным стилем исполнения Патриции Барбер. Погрузитесь в мир ярких мелодий и утонченной музыки, созданной этой талантливой артисткой. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться великолепным звучанием Nightclubx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 23740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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