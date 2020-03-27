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Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка

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Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 7
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 8
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 9
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 10
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 11
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 12
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 13
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 14
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2020
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Permanent Waves
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 7
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 8
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 9
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 10
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 11
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 12
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 13
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 14
  • Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 
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В наличии
Код товара: 624724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
23 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602508607158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2020
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Permanent Waves
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка

Permanent Waves - юбилейное, ремастированное переиздание студийного альбома канадской прогрессив-рок-группы Rush, первоначально выпущенного в 1980 году. Релиз представлен на тройном черном виниле и двойном CD, помимо студийного альбома содержит неизданные записи с мирового тура в 1980 году, а также включает 40-ка страничную книгу в твердом переплете с редкими фотографиями группы, 20-ти страничный блокнот Le Studio, три тур-программы, плакат размером 24 x 36 дюймов с оригинальной обложкой альбома, фотографиями каждого участника группы и тремя записями Нила Пирта для The Spirit Of Radio, Entre Nous и Natural Science. Rush - канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессивном роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прогрессивного метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theate и Symphony X. С момента выпуска в 1974 г. дебютного альбома с одноимённым названием, Rush получили известность благодаря инструментальной виртуозности своих участников, сложным композициям и эклектичной тематике текстов, заимствованной из научной фантастики, фэнтези и философии, а также обращающейся к гуманитарным, социальным, эмоциональным и экологическим темам. В музыкальном отношении стиль Rush развивался на протяжении многих лет, начиная от вдохновлённого блюзом хэви-метала к стилям, охватывающим хард-рок, прогрессив-рок, период увлечения синтезаторами и, позже, современный рок.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602508607158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.03.2020
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Permanent Waves
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Permanent Waves - юбилейное, ремастированное переиздание студийного альбома канадской прогрессив-рок-группы Rush, первоначально выпущенного в 1980 году. Релиз представлен на тройном черном виниле и двойном CD, помимо студийного альбома содержит неизданные записи с мирового тура в 1980 году, а также включает 40-ка страничную книгу в твердом переплете с редкими фотографиями группы, 20-ти страничный блокнот Le Studio, три тур-программы, плакат размером 24 x 36 дюймов с оригинальной обложкой альбома, фотографиями каждого участника группы и тремя записями Нила Пирта для The Spirit Of Radio, Entre Nous и Natural Science. Rush - канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессивном роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прогрессивного метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theate и Symphony X. С момента выпуска в 1974 г. дебютного альбома с одноимённым названием, Rush получили известность благодаря инструментальной виртуозности своих участников, сложным композициям и эклектичной тематике текстов, заимствованной из научной фантастики, фэнтези и философии, а также обращающейся к гуманитарным, социальным, эмоциональным и экологическим темам. В музыкальном отношении стиль Rush развивался на протяжении многих лет, начиная от вдохновлённого блюзом хэви-метала к стилям, охватывающим хард-рок, прогрессив-рок, период увлечения синтезаторами и, позже, современный рок.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка - по цене 23740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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