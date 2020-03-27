Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
Permanent Waves - юбилейное, ремастированное переиздание студийного альбома канадской прогрессив-рок-группы Rush, первоначально выпущенного в 1980 году. Релиз представлен на тройном черном виниле и двойном CD, помимо студийного альбома содержит неизданные записи с мирового тура в 1980 году, а также включает 40-ка страничную книгу в твердом переплете с редкими фотографиями группы, 20-ти страничный блокнот Le Studio, три тур-программы, плакат размером 24 x 36 дюймов с оригинальной обложкой альбома, фотографиями каждого участника группы и тремя записями Нила Пирта для The Spirit Of Radio, Entre Nous и Natural Science. Rush - канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессивном роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прогрессивного метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theate и Symphony X. С момента выпуска в 1974 г. дебютного альбома с одноимённым названием, Rush получили известность благодаря инструментальной виртуозности своих участников, сложным композициям и эклектичной тематике текстов, заимствованной из научной фантастики, фэнтези и философии, а также обращающейся к гуманитарным, социальным, эмоциональным и экологическим темам. В музыкальном отношении стиль Rush развивался на протяжении многих лет, начиная от вдохновлённого блюзом хэви-метала к стилям, охватывающим хард-рок, прогрессив-рок, период увлечения синтезаторами и, позже, современный рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Rush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка