Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) виниловая пластинка
Бокс-сет The Collection 1978 - 1984 группы Van Halen, выпущенный в 2023 году. В него вошли шесть альбомов Van Halen вышедшие в период с 1978 по 1984 года, от их дебютного Van Halen (1978) до последнего с вокалистом Дэвидом Ли Ротом 1984 (1984). Подобное издание было выпущено в Японии в 1997 году на CD и в США в 2022 году, но под другим названием. В набор вошли ремастированные версии альбомов представленные на шести 180-ти граммовых черных виниловых пластинках. Американская хард-рок группа Van Halen была основана в 1972 году двумя братьями Алексом и Эдвардом Ван Хален. Также первый состав включал вокалиста Дэвида Ли Рота и бас-гитариста Майкла Энтони. Их дебютный альбом вышел в 1978 году и сразу же принес славу коллективу (в особенности гитаристу Эдди Ван Халену, который был признан журналом Guitar World лучшим гитаристом всех времен). В 1986 году место вокалиста Van Halen занял Сэмми Хагар, и вместе с ним группа добилась ещё больше успехов. В 2007 Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла. Группа занимает 7 место в списке 100 лучших исполнителей хард-рока всех времён по версии VH1.
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