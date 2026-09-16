Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 620 руб.
В наличии
Код товара: 707219
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23 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, You Make Loving Fun, I Dont Want To Know, Oh Daddy, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid, Second Hand s, Dreams, Never Going Back Again, Dont Stop, Go Your Own Way, Songbird, The Chain, Gold Dust Woman, Over & Over, The Ledge, Think About Me, Save Me A Place, Sara, What Makes You Think Youre The One, Storms, Thats All For Everyone, Not That Funny, Sisters Of The Moon, Angel, Thats Enough For
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка
Fleetwood Mac выпустили пять мультиплатиновых альбомов один за другим в период с 1975 по 1987 год, что стало поразительным достижением, позволившим им стать одной из самых продаваемых групп в мире. В этот коллекционный бокс-сет входят Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In The Night (1987). Издание на прозрачном виниле. Fleetwood Mac пережили очень разные фазы за несколько десятилетий своего существования. От Питера Грина до Дэнни Кирвана, от Боба Уэлча до Линдси Бакингема, качество Fleetwood Mac никогда не снижалось. С приходом Линдси Бакингема и Стиви Никс альбомами, которые засияли ярче всего, стали Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In the Night (1987).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
1975 To 1987
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, You Make Loving Fun, I Dont Want To Know, Oh Daddy, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid, Second Hand s, Dreams, Never Going Back Again, Dont Stop, Go Your Own Way, Songbird, The Chain, Gold Dust Woman, Over & Over, The Ledge, Think About Me, Save Me A Place, Sara, What Makes You Think Youre The One, Storms, Thats All For Everyone, Not That Funny, Sisters Of The Moon, Angel, Thats Enough For
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Fleetwood Mac выпустили пять мультиплатиновых альбомов один за другим в период с 1975 по 1987 год, что стало поразительным достижением, позволившим им стать одной из самых продаваемых групп в мире. В этот коллекционный бокс-сет входят Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In The Night (1987). Издание на прозрачном виниле. Fleetwood Mac пережили очень разные фазы за несколько десятилетий своего существования. От Питера Грина до Дэнни Кирвана, от Боба Уэлча до Линдси Бакингема, качество Fleetwood Mac никогда не снижалось. С приходом Линдси Бакингема и Стиви Никс альбомами, которые засияли ярче всего, стали Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982) и Tango In the Night (1987).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 23620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Fleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) виниловая пластинка