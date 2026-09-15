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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка

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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 1
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 2
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 3
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 4
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 5
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 6
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 7
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 8
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 9
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 10
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 11
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 12
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 13
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 14
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 15
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 16
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 17
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 18
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 19
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 20
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 21
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 22
Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos.1-9
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 1
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 2
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 3
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 4
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 5
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 6
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 7
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 8
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 9
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 10
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 11
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 12
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 13
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 14
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 15
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 16
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 17
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 18
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 19
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 20
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 21
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 22
  • Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 
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В наличии
Код товара: 665366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка
23 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850097419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos.1-9
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Al
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Tacets Beethoven Symphonies
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Molto - Poco Andante - Presto, Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 In B Flat Major (Op. 60), Adagio, Allegro Molto E Vivace - Un Poco Meno Allegro, Allegro Ma Non Troppo, Allegro Con Brio, Symphony No. 5 In C Minor (Op. 67), Andante Con Moto, Adagio, Adagio, Angenehme Und Heitere Empfindungen, Welche Bei Der Ankunft Auf Dem Lande Im Menschen Erwachen. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 6 In F Major Pastorale (Op. 68), Szene Am Bach. Andante Molto Moto, Lustiges Zusammensein Der Landleute. Allegro, Donner. Sturm. Allegro, Hirtengesang. Wohltatige, Mit Dank An Die Gottheit Verbundene Gefuhle Nach Dem Sturm. Allegretto, Poco Sostenuto - Vivace, Symphony No. 7 In A Major (Op. 92), Allegretto, Presto - Assai Meno Presto, Allegro Con Brio, Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso, Symphony No. 9 In D Minor (Op. 125), Molto Vivace, Adagio Molto E Cantabile, Presto - Allegro Assai

Отзывы о товаре Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850097419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wojciech Rajski
Альбом (сингл)
Ludwig van Beethoven. Symphonies Nos.1-9
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Al
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Tacets Beethoven Symphonies
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Molto - Poco Andante - Presto, Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 In B Flat Major (Op. 60), Adagio, Allegro Molto E Vivace - Un Poco Meno Allegro, Allegro Ma Non Troppo, Allegro Con Brio, Symphony No. 5 In C Minor (Op. 67), Andante Con Moto, Adagio, Adagio, Angenehme Und Heitere Empfindungen, Welche Bei Der Ankunft Auf Dem Lande Im Menschen Erwachen. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 6 In F Major Pastorale (Op. 68), Szene Am Bach. Andante Molto Moto, Lustiges Zusammensein Der Landleute. Allegro, Donner. Sturm. Allegro, Hirtengesang. Wohltatige, Mit Dank An Die Gottheit Verbundene Gefuhle Nach Dem Sturm. Allegretto, Poco Sostenuto - Vivace, Symphony No. 7 In A Major (Op. 92), Allegretto, Presto - Assai Meno Presto, Allegro Con Brio, Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso, Symphony No. 9 In D Minor (Op. 125), Molto Vivace, Adagio Molto E Cantabile, Presto - Allegro Assai
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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