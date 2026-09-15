Описание товара Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Molto - Poco Andante - Presto, Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 In B Flat Major (Op. 60), Adagio, Allegro Molto E Vivace - Un Poco Meno Allegro, Allegro Ma Non Troppo, Allegro Con Brio, Symphony No. 5 In C Minor (Op. 67), Andante Con Moto, Adagio, Adagio, Angenehme Und Heitere Empfindungen, Welche Bei Der Ankunft Auf Dem Lande Im Menschen Erwachen. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 6 In F Major Pastorale (Op. 68), Szene Am Bach. Andante Molto Moto, Lustiges Zusammensein Der Landleute. Allegro, Donner. Sturm. Allegro, Hirtengesang. Wohltatige, Mit Dank An Die Gottheit Verbundene Gefuhle Nach Dem Sturm. Allegretto, Poco Sostenuto - Vivace, Symphony No. 7 In A Major (Op. 92), Allegretto, Presto - Assai Meno Presto, Allegro Con Brio, Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso, Symphony No. 9 In D Minor (Op. 125), Molto Vivace, Adagio Molto E Cantabile, Presto - Allegro Assai