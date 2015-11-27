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Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка

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Telephone - L&#039;Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - фото 1
Telephone - L&#039;Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Telephone - L&#039;Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - фото 1
  • Telephone - L&#039;Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 800 руб. 
Начислим 656 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка
22 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646085279]
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300

Описание товара Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка

Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646085279]
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
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Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - стоимость товара 22800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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