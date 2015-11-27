Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 800 руб.
В наличии
Код товара: 99543
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22 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646085279]
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300
Описание товара Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка
Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646085279]
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Telephone
Альбом (сингл)
AU COEUR DE TELEPHONE LINTEGRALE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
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Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Telephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) виниловая пластинка - стоимость товара 22800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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