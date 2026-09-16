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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка

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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) - фото 1
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка
23 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rose, Tr?umerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка

«Antiphone Blues» — это произведение, не нуждающееся в представлении. Эта запись лейбла Proprius, популярный бестселлер с момента своего первого выпуска в 1975 году, заслуживает места в коллекциях любителей музыки и аудиофилов по всему миру благодаря исключительному качеству звука и новаторскому музыкальному содержанию.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rose, Tr?umerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Описание
«Antiphone Blues» — это произведение, не нуждающееся в представлении. Эта запись лейбла Proprius, популярный бестселлер с момента своего первого выпуска в 1975 году, заслуживает места в коллекциях любителей музыки и аудиофилов по всему миру благодаря исключительному качеству звука и новаторскому музыкальному содержанию.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressing) (8690101057427) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 23740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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