Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 630 руб.
В наличии
Код товара: 718232
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда Я Стану Другим, Жёлтая Дорога, Озаренье, Душа, Слёзы В Огне, Грустная Песня, Всё, Что Я Хочу, Позвони Мне Среди Ночи, Я Падаю Вниз, Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит, Пороги, Сети, Белые Дикие Кони, По Обочине, Не Грусти, Не Жалей, Алкоголик, Дождь За Окном, Спи, Моя Светлана, Снится Мне Маленький Гор
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитRyuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитVan Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) вини...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитAlban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (B...
-
В наличииЦена 23 160 руб.5790 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 190 руб.5798 руб. в СплитTelephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) винилов...
-
В наличииЦена 23 620 руб.5905 руб. в СплитFleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) ви...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитАлександр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитRush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитArne Domnerus - Antiphone Blues (Box) (Analogue One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитEnrico Mainardi - Bach: Suites For Cello Solo (Box) (Analogue) (...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Когда Я Стану Другим, Жёлтая Дорога, Озаренье, Душа, Слёзы В Огне, Грустная Песня, Всё, Что Я Хочу, Позвони Мне Среди Ночи, Я Падаю Вниз, Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит, Пороги, Сети, Белые Дикие Кони, По Обочине, Не Грусти, Не Жалей, Алкоголик, Дождь За Окном, Спи, Моя Светлана, Снится Мне Маленький Гор
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Купить Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка - по цене 23630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805241) виниловая пластинка