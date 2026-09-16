Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб.
В наличии
Код товара: 715755
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Загружаем...
23 740 руб.
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes on, Use Me, You Are My Sunshine, Like Jt, Let It Rain, Touch of Trash, If This Isn't Jazz, So What, Black Magic Woman
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Patricia Barber / Companion (Box, Limited) (2LP) является исключительным изданием, которое позволит вам насладиться глубоким и выразительным исполнительским мастерством этой талантливой артистки. Ограниченный тираж придаёт альбому особую ценность, а высококачественная запись обеспечивает потрясающее звучание, которое создаёт атмосферу уюта и расслабления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир изысканных джазовых конструкций и поэтических текстов, которые навсегда останутся с вами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes on, Use Me, You Are My Sunshine, Like Jt, Let It Rain, Touch of Trash, If This Isn't Jazz, So What, Black Magic Woman
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Patricia Barber / Companion (Box, Limited) (2LP) является исключительным изданием, которое позволит вам насладиться глубоким и выразительным исполнительским мастерством этой талантливой артистки. Ограниченный тираж придаёт альбому особую ценность, а высококачественная запись обеспечивает потрясающее звучание, которое создаёт атмосферу уюта и расслабления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир изысканных джазовых конструкций и поэтических текстов, которые навсегда останутся с вами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка – стоимость товара 23740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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