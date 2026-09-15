The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка
Revolver - седьмая студийная работа Beatles, впервые изданная в 1966 году. Все песни были записаны на студии Abbey Road в Лондоне. Продюсером альбома выступил George Martin, а звукооператором - Geoff Emerick. В США пластинка 5 раз становилась платиновой. Альбом занимает третью строчку в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Супер делюксовое издание в виде бокс-сета включает три 180-гр чёрных винила (на первом - альбом в стерео миксе, на втором - репетиционные записи, на третьем - оригинальный альбом в моно), один двойной винил, бонусный 7-дюймовый винил с мини-альбомом и 100-страничная книга в твердом переплете с предисловием Пола Маккартни, обширной исторической информацией, редкими фотографиями и памятными вещами. The Beatles, они же великолепная четвёрка, они же ливерпульская четвёрка или просто Битлы - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список 500 величайших альбомов всех времен, где на первом месте разместилась работа Битлз Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.
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Теги товара: The Beatles
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
Отзывы о товаре The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка