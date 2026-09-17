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Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка

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Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 1
Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 2
Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 3
Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Schoenberg/ Berg/ Webern
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб. 
В наличии
Код товара: 749995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка
26 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Schoenberg/ Berg/ Webern
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Arnold Schonberg: Pelleas und Melisande, Op.5 Die Achtel ein wenig bewegt - zogernd (Pelleas und Melisande, Op.5), Heftig (Pelleas und Melisande, Op.5), Lebhaft (Pelleas und Melisande, Op.5), Sehr rasch (Pelleas und Melisande, Op.5), Ein wenig bewegt (Pelleas und Melisande, Op.5), Langsam (Pelleas und Melisande, Op.5), Ein wenig bewegter (Pelleas und Melisande, Op.5), Sehr langsam (Pelleas und Melisande, Op.5), Etwas bewegt (Pelleas und Melisande, Op.5), In gehender Bewegung (Pelleas und Melisan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Original Source Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка

В 1973/1974 годах Герберт фон Караян записал с Берлинской филармонией оркестровые произведения Арнольда Шёнберга, Антона Веберна и Альбана Берга — всех трёх представителей Второй венской школы. Результатом стали новаторские записи, представленные в изысканном бокс-сете из четырёх пластинок, оформленном известным художником-графиком Хольгером Маттисом. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Все записи были ремастированы с оригинальных 4- и 8-дорожечных лент и сведены Райнером Майяром и Сидни С. Мейером из Emil Berliner Studios. На каждом гейтфолде есть заметка, описывающая техническую основу и процесс создания серии «Original Source», а также факсимиле оригинальной коробки с кассетой. «Самым сложным был бокс с записью Второй венской школы. [.] Конечно, звукозаписывающая компания была не в восторге. Они сказали, что она не будет продаваться. [.] Я сказал: «Давайте на мгновение забудем о деньгах», и мы потратили большую часть года на выпуск этих пластинок. Это был невероятно полезный опыт [.], потому что мы так усердно репетировали, что оркестр в итоге сыграл её как симфонию Бетховена, они знали своё дело. Моё собственное отношение к этой музыке изменилось, и это было ощутимо в этих записях. Боже мой, реакция публики была ошеломляющей». (Герберт фон Караян о проекте записи)

Отзывы о товаре Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Schoenberg/ Berg/ Webern
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Arnold Schonberg: Pelleas und Melisande, Op.5 Die Achtel ein wenig bewegt - zogernd (Pelleas und Melisande, Op.5), Heftig (Pelleas und Melisande, Op.5), Lebhaft (Pelleas und Melisande, Op.5), Sehr rasch (Pelleas und Melisande, Op.5), Ein wenig bewegt (Pelleas und Melisande, Op.5), Langsam (Pelleas und Melisande, Op.5), Ein wenig bewegter (Pelleas und Melisande, Op.5), Sehr langsam (Pelleas und Melisande, Op.5), Etwas bewegt (Pelleas und Melisande, Op.5), In gehender Bewegung (Pelleas und Melisan
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Original Source Series
Страна производитель
США
Описание
В 1973/1974 годах Герберт фон Караян записал с Берлинской филармонией оркестровые произведения Арнольда Шёнберга, Антона Веберна и Альбана Берга — всех трёх представителей Второй венской школы. Результатом стали новаторские записи, представленные в изысканном бокс-сете из четырёх пластинок, оформленном известным художником-графиком Хольгером Маттисом. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Все записи были ремастированы с оригинальных 4- и 8-дорожечных лент и сведены Райнером Майяром и Сидни С. Мейером из Emil Berliner Studios. На каждом гейтфолде есть заметка, описывающая техническую основу и процесс создания серии «Original Source», а также факсимиле оригинальной коробки с кассетой. «Самым сложным был бокс с записью Второй венской школы. [.] Конечно, звукозаписывающая компания была не в восторге. Они сказали, что она не будет продаваться. [.] Я сказал: «Давайте на мгновение забудем о деньгах», и мы потратили большую часть года на выпуск этих пластинок. Это был невероятно полезный опыт [.], потому что мы так усердно репетировали, что оркестр в итоге сыграл её как симфонию Бетховена, они знали своё дело. Моё собственное отношение к этой музыке изменилось, и это было ощутимо в этих записях. Боже мой, реакция публики была ошеломляющей». (Герберт фон Караян о проекте записи)
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Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 26100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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