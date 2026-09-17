Описание товара Herbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, Original Source) (0028948672486) виниловая пластинка

В 1973/1974 годах Герберт фон Караян записал с Берлинской филармонией оркестровые произведения Арнольда Шёнберга, Антона Веберна и Альбана Берга — всех трёх представителей Второй венской школы. Результатом стали новаторские записи, представленные в изысканном бокс-сете из четырёх пластинок, оформленном известным художником-графиком Хольгером Маттисом. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Все записи были ремастированы с оригинальных 4- и 8-дорожечных лент и сведены Райнером Майяром и Сидни С. Мейером из Emil Berliner Studios. На каждом гейтфолде есть заметка, описывающая техническую основу и процесс создания серии «Original Source», а также факсимиле оригинальной коробки с кассетой. «Самым сложным был бокс с записью Второй венской школы. [.] Конечно, звукозаписывающая компания была не в восторге. Они сказали, что она не будет продаваться. [.] Я сказал: «Давайте на мгновение забудем о деньгах», и мы потратили большую часть года на выпуск этих пластинок. Это был невероятно полезный опыт [.], потому что мы так усердно репетировали, что оркестр в итоге сыграл её как симфонию Бетховена, они знали своё дело. Моё собственное отношение к этой музыке изменилось, и это было ощутимо в этих записях. Боже мой, реакция публики была ошеломляющей». (Герберт фон Караян о проекте записи)