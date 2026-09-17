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Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка

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Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка - фото 1
Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 280 руб. 
В наличии
Код товара: 750132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка
27 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, I've Heard That Song Before, Big Spender, Things Ain't What They Used To Be, Too Darn Hot, Tuxedo Junction, Blue Skies, Why Don't You Do Right, Jumping At The Woodside, Just In Time, Satin Doll, Pennies From Heaven, I've Got You Under My Skin, Take The A-Train, Sing, Sing, Sing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка

«Live At Pacific Audio Fest» — уникальный концертный аудиофильский релиз от The Paul Sawtelle Big Band, выпущенный весной 2025 года. Альбом представляет собой запись живых выступлений 17-ти участников легендарного сиэтлского коллектива The Kings of Swing под руководством титулованного саксофониста Пола Сотелла (Paul Sawtelle) на фестивалях аудиоаппаратуры Pacific Audio Fest в 2022 и 2023 годах. Помимо мощной духовой секции, в записи приняли участие вокалисты Бетани Уилсон (Bethany Wilson) и Джефф Картер (Jeff Carter).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, I've Heard That Song Before, Big Spender, Things Ain't What They Used To Be, Too Darn Hot, Tuxedo Junction, Blue Skies, Why Don't You Do Right, Jumping At The Woodside, Just In Time, Satin Doll, Pennies From Heaven, I've Got You Under My Skin, Take The A-Train, Sing, Sing, Sing
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
«Live At Pacific Audio Fest» — уникальный концертный аудиофильский релиз от The Paul Sawtelle Big Band, выпущенный весной 2025 года. Альбом представляет собой запись живых выступлений 17-ти участников легендарного сиэтлского коллектива The Kings of Swing под руководством титулованного саксофониста Пола Сотелла (Paul Sawtelle) на фестивалях аудиоаппаратуры Pacific Audio Fest в 2022 и 2023 годах. Помимо мощной духовой секции, в записи приняли участие вокалисты Бетани Уилсон (Bethany Wilson) и Джефф Картер (Jeff Carter).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка – стоимость товара 27280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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