Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707896
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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587315214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Talking, Blues Dont Lie, The World Needs Love, We Go Back, Symptoms Of Love, Follow The Money, Well Enough Alone, Whats Wrong With That, Gunsmoke Blues, House Party, Sweet Thing, Backdoor Scratchin, Ive Got A Feeling, Rabbit Blood, Last Call, King Bee
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка
Альбом, выпущенный Гаем Бадди (Guy Buddy), известным американским блюзовым музыкантом. Альбом включает в себя различные треки, которые отражают традиции блюза и современное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587315214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Talking, Blues Dont Lie, The World Needs Love, We Go Back, Symptoms Of Love, Follow The Money, Well Enough Alone, Whats Wrong With That, Gunsmoke Blues, House Party, Sweet Thing, Backdoor Scratchin, Ive Got A Feeling, Rabbit Blood, Last Call, King Bee
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Альбом, выпущенный Гаем Бадди (Guy Buddy), известным американским блюзовым музыкантом. Альбом включает в себя различные треки, которые отражают традиции блюза и современное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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