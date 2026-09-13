Passengers - Original Soundtracks 1 (0602475646013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Passengers
Альбом (сингл)
Original Soundtracks 1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707289
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475646013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Passengers
Альбом (сингл)
Original Soundtracks 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
United Colours, Slug, Your Blue Room, Always Forever Now, A Different Kind Of Blue Beach Sequence, Miss Sarajevo, Ito Okashi, One Minute Warning, Corpse (These Chains Are Way Too Long), Elvis Ate America, Plot 180, Theme From The Swan, Theme From Lets Go Native, Bottoms (Watashitachi No Okina Yume) (Zoo Station Remix)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Passengers - Original Soundtracks 1 (0602475646013) виниловая пластинка
Исполняется 30 лет с момента выхода Original Soundtracks 1, студийного альбома U2 и Брайана Ино под их экспериментальным псевдонимом Passengers. Первоначально выпущенный в 1995 году, этот концептуальный проект включает песни, вдохновленные воображаемыми фильмами — за исключением Ghost in the Shell, Miss Sarajevo и Beyond the Clouds.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475646013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Passengers
Альбом (сингл)
Original Soundtracks 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
United Colours, Slug, Your Blue Room, Always Forever Now, A Different Kind Of Blue Beach Sequence, Miss Sarajevo, Ito Okashi, One Minute Warning, Corpse (These Chains Are Way Too Long), Elvis Ate America, Plot 180, Theme From The Swan, Theme From Lets Go Native, Bottoms (Watashitachi No Okina Yume) (Zoo Station Remix)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Исполняется 30 лет с момента выхода Original Soundtracks 1, студийного альбома U2 и Брайана Ино под их экспериментальным псевдонимом Passengers. Первоначально выпущенный в 1995 году, этот концептуальный проект включает песни, вдохновленные воображаемыми фильмами — за исключением Ghost in the Shell, Miss Sarajevo и Beyond the Clouds.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Passengers - Original Soundtracks 1 (0602475646013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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