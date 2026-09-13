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Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 7
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 8
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 9
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 10
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 11
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 12
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 13
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 14
Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Raum
Жанр
Techno
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 7
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 8
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 9
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 10
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 11
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 12
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 13
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 14
  • Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707085
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Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644801919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Raum
Жанр
Techno
Трек-лист
A In 256 Zeichen Youre Always On Time, Along The Canal, Continuum, Portico What You Should Know About Endings, Raum
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Специальное издание (серия)
Quantum Years
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка

В своем альбоме Raum группа Tangerine Dream развивает концепцию предыдущего EP (Probe 6-8). Сочиняя и продюсируя с полным доступом к аранжировкам Эдгара Фрозе в Cubase (и к архиву лент Otari с записями 1977-2013 гг.), Торстен Куэшнинг, Хошико Ямане и Пол Фрик создают ночные композиции в реальном времени в сочетании с классическими студийными работами, управляемые секвенсором, призрачные звуковые ландшафты, чередующиеся с гимническими, теплыми синтезаторами. Эти композиции, написанные в период социальной дистанцированности и отмены концертов, не могут быть воссозданы (или, по крайней мере, нуждаются в значительной реоркестровке для живого выступления). Они закладывают основу этой пластинки 17-минутной In 256 Signs. В Continuum, с ее повторяющейся последовательностью и ломаным ритмом, видны отголоски кислотных звуков и нарастающие хоровые атмосферы. Композиция You Are Always On Time построена на волнообразных звуках PPG и жутких полевых записях. Заглавный трек Raum отсылает к ранним студийным концертным выступлениям, таким как Time и Phaedra, - мелодия сопровождается хорусоподобной партией Roland Jupiter 8. Эмбиентная рейвовая последовательность Moog mini-taur подчеркивает финальную кульминацию, пока скрипка медленно не уносит слушателя. Тяжелый бас Moog отмечает начало и конец этой 15-минутной композиции. Raum - второй студийный альбом группы после смерти основателя Эдгара Фрозе в 2015 г. С глубоким уважением к звучанию последних пяти десятилетий этот альбом продолжает постоянно развивающийся путь Tangerine Dream.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644801919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Raum
Жанр
Techno
Трек-лист
A In 256 Zeichen Youre Always On Time, Along The Canal, Continuum, Portico What You Should Know About Endings, Raum
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Специальное издание (серия)
Quantum Years
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
В своем альбоме Raum группа Tangerine Dream развивает концепцию предыдущего EP (Probe 6-8). Сочиняя и продюсируя с полным доступом к аранжировкам Эдгара Фрозе в Cubase (и к архиву лент Otari с записями 1977-2013 гг.), Торстен Куэшнинг, Хошико Ямане и Пол Фрик создают ночные композиции в реальном времени в сочетании с классическими студийными работами, управляемые секвенсором, призрачные звуковые ландшафты, чередующиеся с гимническими, теплыми синтезаторами. Эти композиции, написанные в период социальной дистанцированности и отмены концертов, не могут быть воссозданы (или, по крайней мере, нуждаются в значительной реоркестровке для живого выступления). Они закладывают основу этой пластинки 17-минутной In 256 Signs. В Continuum, с ее повторяющейся последовательностью и ломаным ритмом, видны отголоски кислотных звуков и нарастающие хоровые атмосферы. Композиция You Are Always On Time построена на волнообразных звуках PPG и жутких полевых записях. Заглавный трек Raum отсылает к ранним студийным концертным выступлениям, таким как Time и Phaedra, - мелодия сопровождается хорусоподобной партией Roland Jupiter 8. Эмбиентная рейвовая последовательность Moog mini-taur подчеркивает финальную кульминацию, пока скрипка медленно не уносит слушателя. Тяжелый бас Moog отмечает начало и конец этой 15-минутной композиции. Raum - второй студийный альбом группы после смерти основателя Эдгара Фрозе в 2015 г. С глубоким уважением к звучанию последних пяти десятилетий этот альбом продолжает постоянно развивающийся путь Tangerine Dream.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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