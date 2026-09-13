Savoy Brown - Hellbound Train (coloured) (0602475354123) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Savoy Brown
Альбом (сингл)
Hellbound Train
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706983
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475354123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Savoy Brown
Альбом (сингл)
Hellbound Train
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doin' Fine, Lost and Lonely Child, I'll Make Everything Alright, Troubled by these Days and Times, If I Could See an End It'll Make You Happy, Hellbound Train
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Savoy Brown - Hellbound Train (coloured) (0602475354123) виниловая пластинка
В честь RSD 2025 Decca с гордостью представляет эпический альбом британской блюз-роковой группы Savoy Brown Hellbound Train 1972 года. Альбом будет отпечатан на серо-фиолетовом мраморном виниле. Этот культовый альбом включает в себя самый известный блюзовый трек группы с тем же названием. Невероятная внутренняя обложка, изначально нарисованная Дэвидом Ансти, была раскрашена для этого уникального релиза RSD. Альбом был ремастерирован Тимом Дебни, что вывело альбом на новые аудиовысоты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475354123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Savoy Brown
Альбом (сингл)
Hellbound Train
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doin' Fine, Lost and Lonely Child, I'll Make Everything Alright, Troubled by these Days and Times, If I Could See an End It'll Make You Happy, Hellbound Train
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
В честь RSD 2025 Decca с гордостью представляет эпический альбом британской блюз-роковой группы Savoy Brown Hellbound Train 1972 года. Альбом будет отпечатан на серо-фиолетовом мраморном виниле. Этот культовый альбом включает в себя самый известный блюзовый трек группы с тем же названием. Невероятная внутренняя обложка, изначально нарисованная Дэвидом Ансти, была раскрашена для этого уникального релиза RSD. Альбом был ремастерирован Тимом Дебни, что вывело альбом на новые аудиовысоты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Savoy Brown - Hellbound Train (coloured) (0602475354123) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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