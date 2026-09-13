Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка
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Описание товара Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка
Американская джаз-метал-группа Imperial Triumphant выпускает новый альбом Goldstar. Издание на 180 г виниле. С Goldstar нью-йоркские Imperial Triumphant выводят свои исследования экстремального и неизвестного на новый уровень и представляют свою самую целенаправленную, аутентичную и доступную на сегодняшний день работу. Уже расширив язык экстремальной музыки с такими альбомами, как Alphaville (2021) и Spirit of Ecstasy (2023), включив в него музыкальную импровизацию и визуальную экстравагантность, Goldstar является самой фундаментальной работой триумвирата. Высоко оцененное журналом Decibel Magazine (США) и другими, трио поддержали на Goldstar барабанщик Meshuggah Томас Хааке и Дэйв Ломбардо, что подчеркивает тот факт, что Imperial Triumphant находятся в своем собственном музыкальном классе. Открывающий альбом Eye of Mars, зажигательный Hotel Sphinx или дэт-металический хит Rot Moderne доказывают, что Goldstar - это, несомненно, звучание Imperial Triumphant, отточенное в обширных турах с Behemoth, Carcass и Zeal & Ardor, среди прочих.
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