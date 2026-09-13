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Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706895
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Witness, Cross Of Thorns, Psychophobia, Virtual Death, Immaculate Deception Dying For Love, Back To Eden, The Hand That Rocks The Cradle, Cardinal Sin, Evil Eye
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание Cross Purposes — семнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 31 января 1994 года. Альбом ознаменовал возвращение Тони Мартина в качестве вокалиста группы после второго ухода Ронни Джеймса Дио. Издание на виниле. После ухода из группы Ронни Джеймса Дио и Винни Апписи в 1992 году Тони Айомми и Гизер Батлер начали готовить материал для нового альбома. Предполагалось, что он будет записан с участием Оззи Осборна. Однако переговоры по поводу возвращения Осборна затянулись. В результате в состав группы были приглашены вокалист Тони Мартин, уже певший в Black Sabbath, и новый ударник Бобби Рондинелли, ранее игравший в Rainbow и Blue ?yster Cult. Желая избежать конфликта c Осборном из-за прав на название группы, Тони Айомми и Гизер Батлер вначале предполагали выпустить альбом под своими именами как совместную работу, но в итоге диск был издан как альбом Black Sabbath.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Cross Purposes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Witness, Cross Of Thorns, Psychophobia, Virtual Death, Immaculate Deception Dying For Love, Back To Eden, The Hand That Rocks The Cradle, Cardinal Sin, Evil Eye
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание Cross Purposes — семнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 31 января 1994 года. Альбом ознаменовал возвращение Тони Мартина в качестве вокалиста группы после второго ухода Ронни Джеймса Дио. Издание на виниле. После ухода из группы Ронни Джеймса Дио и Винни Апписи в 1992 году Тони Айомми и Гизер Батлер начали готовить материал для нового альбома. Предполагалось, что он будет записан с участием Оззи Осборна. Однако переговоры по поводу возвращения Осборна затянулись. В результате в состав группы были приглашены вокалист Тони Мартин, уже певший в Black Sabbath, и новый ударник Бобби Рондинелли, ранее игравший в Rainbow и Blue ?yster Cult. Желая избежать конфликта c Осборном из-за прав на название группы, Тони Айомми и Гизер Батлер вначале предполагали выпустить альбом под своими именами как совместную работу, но в итоге диск был издан как альбом Black Sabbath.


Теги товара: Black Sabbath
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