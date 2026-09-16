Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 706470
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4 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Это было в России, Остановилось, Заново, Монополия, Жучка, У мамы есть секрет, кис кис кис, Селфхарм, Птичка, Выше крыш
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Эта пластинка стала возможностью подытожить жизнь за последние несколько лет, сохранить приятные воспоминания и распрощаться с плохими, как будто сжечь их через песни. "Молитвы. Анекдоты. Тосты" стал третьим студийным альбом и, так же, как и предыдущие работы - новой главой книги о, семье, друзьях и жизни вокруг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Это было в России, Остановилось, Заново, Монополия, Жучка, У мамы есть секрет, кис кис кис, Селфхарм, Птичка, Выше крыш
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Эта пластинка стала возможностью подытожить жизнь за последние несколько лет, сохранить приятные воспоминания и распрощаться с плохими, как будто сжечь их через песни. "Молитвы. Анекдоты. Тосты" стал третьим студийным альбом и, так же, как и предыдущие работы - новой главой книги о, семье, друзьях и жизни вокруг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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