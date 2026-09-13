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Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White

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Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 1
Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 2
Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 3
Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 1
  • Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 2
  • Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 3
  • Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706221
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Qumo TWS LiFE «Party» ВТ 0101 White

Наушники TWS QUMO LiFE выполнены в виде вкладышей. Наушники вставляются глубоко в ушной канал и надежно там удерживаются. Для соединения с устройствами модель использует Bluetooth-канал. Аккумулятор емкостью 30 мА·ч позволяет наушникам звучать в течение 4 часов. Гарнитура помещена в зарядный кейс со встроенной батареей емкостью 200 мА·ч. Благодаря ему можно заряжать устройство в дороге, когда нет доступа к розеткам. Кейс увеличивает время работы модели. По LED-индикатору можно отслеживать состояние заряда QUMO LiFE. На корпусе футляра выполнен разъем Lightning для подключения к технике Apple. В комплекте есть переходник Lightning 8 Pin (F)- USB-C (M), при помощи которого можно подключать кейс к Android-устройствам. Поддержка диапазона 20-20000 Гц обеспечивает сбалансированный звук.



Теги товара: Беспроводные TWS

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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Описание
Наушники TWS QUMO LiFE выполнены в виде вкладышей. Наушники вставляются глубоко в ушной канал и надежно там удерживаются. Для соединения с устройствами модель использует Bluetooth-канал. Аккумулятор емкостью 30 мА·ч позволяет наушникам звучать в течение 4 часов. Гарнитура помещена в зарядный кейс со встроенной батареей емкостью 200 мА·ч. Благодаря ему можно заряжать устройство в дороге, когда нет доступа к розеткам. Кейс увеличивает время работы модели. По LED-индикатору можно отслеживать состояние заряда QUMO LiFE. На корпусе футляра выполнен разъем Lightning для подключения к технике Apple. В комплекте есть переходник Lightning 8 Pin (F)- USB-C (M), при помощи которого можно подключать кейс к Android-устройствам. Поддержка диапазона 20-20000 Гц обеспечивает сбалансированный звук.


Теги товара: Беспроводные TWS
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Отзывы


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