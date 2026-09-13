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Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black

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Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview A200 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705887
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview A200 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+16 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black

Смартфон Blackview A200 Pro OLED оснащен 6.5-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. Blackview A200 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением 100 Мп и более, что позволяет делать качественные фотографии и снимать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп позволяет делать качественные селфи. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE и 5G, что обеспечивает стабильное подключение к интернету и позволяет использовать все возможности современных приложений. В комплект поставки входят: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и скрепка для извлечения слота SIM-карты/карты памяти.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview A200 Pro 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview A200 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+16 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Blackview A200 Pro OLED оснащен 6.5-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Устройство оснащено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. Blackview A200 Pro оснащен тройной основной камерой с разрешением 100 Мп и более, что позволяет делать качественные фотографии и снимать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп позволяет делать качественные селфи. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE и 5G, что обеспечивает стабильное подключение к интернету и позволяет использовать все возможности современных приложений. В комплект поставки входят: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и скрепка для извлечения слота SIM-карты/карты памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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