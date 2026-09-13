Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка
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Описание товара Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка
«Там» — новый альбом Александра Иванова. Это первая полноформатная работа с 2011 года, когда был опубликован альбом "Это был я". Эти 10 лет Александр Иванов и группа "Рондо" провели активно: выпуская новые синглы, сборники и компиляции старых песен, переиздание первых альбомов "Рондо" и всё это, конечно, не прерывая активной гастрольной деятельности. Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения на концерты позволили музыкантам уделить больше времени студийной работе. Результатом стал двойной альбом из 20 песен, среди которых как опубликованные ранее, так и совершенно новые композиции. Александр Иванов. Я действительно считаю, что этот альбом, наверное, для меня самый эпохальный, потому что писался он все-таки целых 10 лет, и происходило это на фоне больших мировых изменений в экономике, политике, музыке. Трек-лист «Там» — это не много не мало двадцать песен. Здесь есть и дуэты, и кавер-версии песен друзей Александра (Олега Митяева, Сергея Трофимова, Владимира Кузьмина, Еркеша Шакеева и др.), и дань классике (композиция Владимира Высоцкого), и конечно Александр Иванов не изменяет традиции открывать новые имена, и петь совершенно новые песни молодых авторов (Аркадий Бабаян, Павел Черных). С моей стороны к песням было очень пристальное внимание. Большинство их них сначала выходили как синглы. Такой алгоритм был выработан неслучайно. Всегда было жаль те песни, которые тобой лично были восприняты как одни из самых любимых, в которые ты вложил душу и пропустил через сердце, а на них не обращали должного внимания, поскольку будучи выпущенными в альбоме, они терялись на фоне двух-трех хитов. Поэтому в этот раз задача была раскрутить как можно больше песен из этого альбома — для каждой мы делали видео, будь то клип или видеоарт, каждую показывали в эфирах на радио, каждую отдельно представляли слушателям. Красной нитью через весь альбом проходит тема ностальгии. Это отражено и в названии работы, и в обложке и, конечно, в выборе песен. Альбом получился развернутым, разноплановым, и с ностальгическим оттенком. Это было мною осознано, поэтому и песни подбирались скрупулезно — не случайные, а чтобы в них присутствовали воспоминания о юности, о каких-то прошлых отношениях, любви, дружбе, о чем-то таком, по чему все скучают. Мы уже немолодые ребята, и есть желание подвести какой-то итог, вспомнить о том, что было когда-то. И я считаю, что этот альбом в первую очередь для людей вроде нас — с определенным опытом в жизни. Для тех, кто прошел все эти периоды — советский, постперестроечный, путинский. Было интересно сделать песни, которые бы попадали в определенное время, не просто материал конкретного 2021 года, а что-то, что как хорошее доброе вино, отстоялось, выдержалось и стало бы еще более вкусным.
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