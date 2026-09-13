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Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Там
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705779
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Там
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Там, В Облаках У Водопада, Шарф, Этой Весной, Корабли, Стрелой, Марина, Война, Планета, Бандито, Забытая, Нелюбимая, Ливень, Зурбаган, Птица В Клетке, Друг Мой, Когда Окончится Война, Лучше, Чем в Америке, Колыбельная
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Иванов - Там (4680068800734) виниловая пластинка

«Там» — новый альбом Александра Иванова. Это первая полноформатная работа с 2011 года, когда был опубликован альбом "Это был я". Эти 10 лет Александр Иванов и группа "Рондо" провели активно: выпуская новые синглы, сборники и компиляции старых песен, переиздание первых альбомов "Рондо" и всё это, конечно, не прерывая активной гастрольной деятельности. Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения на концерты позволили музыкантам уделить больше времени студийной работе. Результатом стал двойной альбом из 20 песен, среди которых как опубликованные ранее, так и совершенно новые композиции. Александр Иванов. Я действительно считаю, что этот альбом, наверное, для меня самый эпохальный, потому что писался он все-таки целых 10 лет, и происходило это на фоне больших мировых изменений в экономике, политике, музыке. Трек-лист «Там» — это не много не мало двадцать песен. Здесь есть и дуэты, и кавер-версии песен друзей Александра (Олега Митяева, Сергея Трофимова, Владимира Кузьмина, Еркеша Шакеева и др.), и дань классике (композиция Владимира Высоцкого), и конечно Александр Иванов не изменяет традиции открывать новые имена, и петь совершенно новые песни молодых авторов (Аркадий Бабаян, Павел Черных). С моей стороны к песням было очень пристальное внимание. Большинство их них сначала выходили как синглы. Такой алгоритм был выработан неслучайно. Всегда было жаль те песни, которые тобой лично были восприняты как одни из самых любимых, в которые ты вложил душу и пропустил через сердце, а на них не обращали должного внимания, поскольку будучи выпущенными в альбоме, они терялись на фоне двух-трех хитов. Поэтому в этот раз задача была раскрутить как можно больше песен из этого альбома — для каждой мы делали видео, будь то клип или видеоарт, каждую показывали в эфирах на радио, каждую отдельно представляли слушателям. Красной нитью через весь альбом проходит тема ностальгии. Это отражено и в названии работы, и в обложке и, конечно, в выборе песен. Альбом получился развернутым, разноплановым, и с ностальгическим оттенком. Это было мною осознано, поэтому и песни подбирались скрупулезно — не случайные, а чтобы в них присутствовали воспоминания о юности, о каких-то прошлых отношениях, любви, дружбе, о чем-то таком, по чему все скучают. Мы уже немолодые ребята, и есть желание подвести какой-то итог, вспомнить о том, что было когда-то. И я считаю, что этот альбом в первую очередь для людей вроде нас — с определенным опытом в жизни. Для тех, кто прошел все эти периоды — советский, постперестроечный, путинский. Было интересно сделать песни, которые бы попадали в определенное время, не просто материал конкретного 2021 года, а что-то, что как хорошее доброе вино, отстоялось, выдержалось и стало бы еще более вкусным.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Иванов
Альбом (сингл)
Там
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Там, В Облаках У Водопада, Шарф, Этой Весной, Корабли, Стрелой, Марина, Война, Планета, Бандито, Забытая, Нелюбимая, Ливень, Зурбаган, Птица В Клетке, Друг Мой, Когда Окончится Война, Лучше, Чем в Америке, Колыбельная
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Там» — новый альбом Александра Иванова. Это первая полноформатная работа с 2011 года, когда был опубликован альбом "Это был я". Эти 10 лет Александр Иванов и группа "Рондо" провели активно: выпуская новые синглы, сборники и компиляции старых песен, переиздание первых альбомов "Рондо" и всё это, конечно, не прерывая активной гастрольной деятельности. Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения на концерты позволили музыкантам уделить больше времени студийной работе. Результатом стал двойной альбом из 20 песен, среди которых как опубликованные ранее, так и совершенно новые композиции. Александр Иванов. Я действительно считаю, что этот альбом, наверное, для меня самый эпохальный, потому что писался он все-таки целых 10 лет, и происходило это на фоне больших мировых изменений в экономике, политике, музыке. Трек-лист «Там» — это не много не мало двадцать песен. Здесь есть и дуэты, и кавер-версии песен друзей Александра (Олега Митяева, Сергея Трофимова, Владимира Кузьмина, Еркеша Шакеева и др.), и дань классике (композиция Владимира Высоцкого), и конечно Александр Иванов не изменяет традиции открывать новые имена, и петь совершенно новые песни молодых авторов (Аркадий Бабаян, Павел Черных). С моей стороны к песням было очень пристальное внимание. Большинство их них сначала выходили как синглы. Такой алгоритм был выработан неслучайно. Всегда было жаль те песни, которые тобой лично были восприняты как одни из самых любимых, в которые ты вложил душу и пропустил через сердце, а на них не обращали должного внимания, поскольку будучи выпущенными в альбоме, они терялись на фоне двух-трех хитов. Поэтому в этот раз задача была раскрутить как можно больше песен из этого альбома — для каждой мы делали видео, будь то клип или видеоарт, каждую показывали в эфирах на радио, каждую отдельно представляли слушателям. Красной нитью через весь альбом проходит тема ностальгии. Это отражено и в названии работы, и в обложке и, конечно, в выборе песен. Альбом получился развернутым, разноплановым, и с ностальгическим оттенком. Это было мною осознано, поэтому и песни подбирались скрупулезно — не случайные, а чтобы в них присутствовали воспоминания о юности, о каких-то прошлых отношениях, любви, дружбе, о чем-то таком, по чему все скучают. Мы уже немолодые ребята, и есть желание подвести какой-то итог, вспомнить о том, что было когда-то. И я считаю, что этот альбом в первую очередь для людей вроде нас — с определенным опытом в жизни. Для тех, кто прошел все эти периоды — советский, постперестроечный, путинский. Было интересно сделать песни, которые бы попадали в определенное время, не просто материал конкретного 2021 года, а что-то, что как хорошее доброе вино, отстоялось, выдержалось и стало бы еще более вкусным.
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