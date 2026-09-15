Top.Mail.Ru
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 8
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 9
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 10
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Cinema (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 8
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 9
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 10
  • Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Cinema (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка

Cinema — шестнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth. Выпущен в 1986 году. Дэн Маккаферти: «Записан в глубинке рок-штата Мичиган. Скомпилирован для нас Дагом Бэнкером, продюсер Эдди Делена. „Veteran’s Song“ — песня что надо».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Cinema (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Cinema — шестнадцатый студийный альбом британской рок-группы Nazareth. Выпущен в 1986 году. Дэн Маккаферти: «Записан в глубинке рок-штата Мичиган. Скомпилирован для нас Дагом Бэнкером, продюсер Эдди Делена. „Veteran’s Song“ — песня что надо».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Cinema (coloured) (4050538801309) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...