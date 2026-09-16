John Mayall - Plays John Mayall (coloured) (0602475354406) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Plays John Mayall
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 706979
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475354406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Plays John Mayall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Crawling Up A Hill (XII. 1964), I Wanna Teach You Everything, When I'm Gone, I Need Your Love, The Hoot Owl Night Train, Lucille, Crocodile Walk (XII. 1964), What's The Matter With You, Doreen, Runaway, Heartache, Chicago Line, Crawling Up A Hill (Version One) (III. 1964), Mr. James, Crocodile Walk (II. 1965), Blues City Shakedown, My Baby Is Sweeter
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Mayall - Plays John Mayall (coloured) (0602475354406) виниловая пластинка
К RSD 2025 года компания Decca отдает дань уважения наследию Джона Мейолла, выпустив новый ремастер его дебютной пластинки «John Mayall Plays John Mayall». Это невероятное живое выступление было записано в Klooks Kleek в Лондоне в 1964 году и выпущено в 1965 году к 60-летию альбома. Этот альбом будет отпечатан на красном-черном мраморном виниле. В этот релиз также вошли бонус-треки, впервые изданные на виниле, которые ранее встречались в Deluxe CD-версии альбома. В альбоме приняли участие легендарные исполнители Джон Мейолл, Роджер Дин, Джон Макви и Хьюи Флинт, а также Найджел Стэнджер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475354406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Plays John Mayall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Crawling Up A Hill (XII. 1964), I Wanna Teach You Everything, When I'm Gone, I Need Your Love, The Hoot Owl Night Train, Lucille, Crocodile Walk (XII. 1964), What's The Matter With You, Doreen, Runaway, Heartache, Chicago Line, Crawling Up A Hill (Version One) (III. 1964), Mr. James, Crocodile Walk (II. 1965), Blues City Shakedown, My Baby Is Sweeter
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
К RSD 2025 года компания Decca отдает дань уважения наследию Джона Мейолла, выпустив новый ремастер его дебютной пластинки «John Mayall Plays John Mayall». Это невероятное живое выступление было записано в Klooks Kleek в Лондоне в 1964 году и выпущено в 1965 году к 60-летию альбома. Этот альбом будет отпечатан на красном-черном мраморном виниле. В этот релиз также вошли бонус-треки, впервые изданные на виниле, которые ранее встречались в Deluxe CD-версии альбома. В альбоме приняли участие легендарные исполнители Джон Мейолл, Роджер Дин, Джон Макви и Хьюи Флинт, а также Найджел Стэнджер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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John Mayall - Plays John Mayall (coloured) (0602475354406) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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