Top.Mail.Ru
Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 1
Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 2
Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elegant Weapons
Альбом (сингл)
Horns For A Halo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 1
  • Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 2
  • Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629693794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elegant Weapons
Альбом (сингл)
Horns For A Halo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Man Walking, Do Or Die, Blind Leading The Blind, Ghost Of You, Bitter Pill Lights Out, Horns For A Halo, Dirty Pig, White Horse, Downfall Rising
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звука и стиля с виниловой пластинкой Horns For A Halo от группы Elegant Weapons на 2LP. Этот альбом представляет собой невероятное сочетание музыкальных жанров и эмоций, которые заставят ваше сердце биться в такт каждой ноты. Horns For A Halo - это звуковое путешествие, наполненное глубокими мелодиями, красочными аранжировками и потрясающим вокалом, который словно призывает слушателя к погружению в музыкальную гармонию. Каждый трек на этой пластинке - это история, рассказанная музыкой, которая перенесет вас в мир фантазии и вдохновения. Купить виниловую пластинку Elegant Weapons / Horns For A Halo (2LP) - значит открыть для себя новые грани звука и насладиться уникальным творчеством этой замечательной группы.

Отзывы о товаре Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629693794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elegant Weapons
Альбом (сингл)
Horns For A Halo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Man Walking, Do Or Die, Blind Leading The Blind, Ghost Of You, Bitter Pill Lights Out, Horns For A Halo, Dirty Pig, White Horse, Downfall Rising
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звука и стиля с виниловой пластинкой Horns For A Halo от группы Elegant Weapons на 2LP. Этот альбом представляет собой невероятное сочетание музыкальных жанров и эмоций, которые заставят ваше сердце биться в такт каждой ноты. Horns For A Halo - это звуковое путешествие, наполненное глубокими мелодиями, красочными аранжировками и потрясающим вокалом, который словно призывает слушателя к погружению в музыкальную гармонию. Каждый трек на этой пластинке - это история, рассказанная музыкой, которая перенесет вас в мир фантазии и вдохновения. Купить виниловую пластинку Elegant Weapons / Horns For A Halo (2LP) - значит открыть для себя новые грани звука и насладиться уникальным творчеством этой замечательной группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elegant Weapons - Horns For A Halo (4065629693794) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...