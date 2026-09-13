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Фен BaByliss 6716DE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен BaByliss 6716DE

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Фен BaByliss 6716DE - фото 1
Фен BaByliss 6716DE - фото 2
Фен BaByliss 6716DE - фото 3
Фен BaByliss 6716DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен BaByliss 6716DE - фото 1
  • Фен BaByliss 6716DE - фото 2
  • Фен BaByliss 6716DE - фото 3
  • Фен BaByliss 6716DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705622
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Фен BaByliss 6716DE

Фен BaByliss Air Power Pro 2300 Вт обеспечивает быструю сушку даже густых волос благодаря воздушному потоку со скоростью 122 км/ч. Три температурных режима и две скорости позволяют создавать идеальную укладку, а функция холодного обдува фиксирует результат. Ионизация уменьшает пушистость и придаёт блеск, а керамическое покрытие обеспечивает равномерный поток воздуха. В комплекте диффузор и два концентратора для разных стилей, длина шнура 2,8 м для удобства использования

Отзывы о товаре Фен BaByliss 6716DE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Фен BaByliss Air Power Pro 2300 Вт обеспечивает быструю сушку даже густых волос благодаря воздушному потоку со скоростью 122 км/ч. Три температурных режима и две скорости позволяют создавать идеальную укладку, а функция холодного обдува фиксирует результат. Ионизация уменьшает пушистость и придаёт блеск, а керамическое покрытие обеспечивает равномерный поток воздуха. В комплекте диффузор и два концентратора для разных стилей, длина шнура 2,8 м для удобства использования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен BaByliss 6716DE - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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