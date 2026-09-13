Фен BaByliss 6716DE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Фен BaByliss 6716DE
Фен BaByliss Air Power Pro 2300 Вт обеспечивает быструю сушку даже густых волос благодаря воздушному потоку со скоростью 122 км/ч. Три температурных режима и две скорости позволяют создавать идеальную укладку, а функция холодного обдува фиксирует результат. Ионизация уменьшает пушистость и придаёт блеск, а керамическое покрытие обеспечивает равномерный поток воздуха. В комплекте диффузор и два концентратора для разных стилей, длина шнура 2,8 м для удобства использования
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Фен BaByliss Air Power Pro 2300 Вт обеспечивает быструю сушку даже густых волос благодаря воздушному потоку со скоростью 122 км/ч. Три температурных режима и две скорости позволяют создавать идеальную укладку, а функция холодного обдува фиксирует результат. Ионизация уменьшает пушистость и придаёт блеск, а керамическое покрытие обеспечивает равномерный поток воздуха. В комплекте диффузор и два концентратора для разных стилей, длина шнура 2,8 м для удобства использования
Фен BaByliss 6716DE - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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