Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка
Из глубоких лесов выходит Birna, шестой студийный альбом Wardruna, выпущенный Sony Music и By Norse Music. Эйнар Селвик в своем неутомимом диалоге с природой отправился на поиски голоса медведя. Музыкант говорит: «Birna – медведица по-древнескандинавски – это произведение, посвященное хранителю леса, хранителю природы». Альбом обыгрывает идею о мифическом происхождении медведя как небесного существа. Основанная в 2003 году в городе Берген, группа Wardruna по праву считается одним из лидеров скандинавского фолка. Богатое, драматичное и полифоническое звучание коллектива, а также их почтительное отношение к родной культуре и традиции, снискало любовь поклонников по всему миру. Массовому слушателю Warduna могут быть известны как соавторы саундтрека к сериалу «Викинги» — однако не будет преувеличением сказать, что их музыкальный мир вмещает куда большие вселенные.
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