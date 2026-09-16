Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние, 736586
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%3 530 руб. 4 830 руб.
В наличии
Код товара: 736586
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 530 руб. -27%
4 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 3530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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