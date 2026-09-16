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Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка

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Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 1
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 2
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 3
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 4
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 5
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Air Ni Ni
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 1
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 2
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 3
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 4
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 5
  • Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Air Ni Ni
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле.

Отзывы о товаре Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Air Ni Ni
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hakushi Hasegawa - Air Ni Ni (coloured) (5054429177114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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