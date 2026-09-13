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Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная

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Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 1
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 2
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 3
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 4
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 5
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 1
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 2
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 3
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 4
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 5
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704285
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
24

Описание товара Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная

Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 BK получила простой и эффектный каплевидный дизайн и питание напрямую от сети 220 в через кабель. Укомплектованная несколькими насадками машинка позволяет ухаживать за волосами в домашних условиях, помогая создавать как простые, так и более трудоемкие прически. Она рассчитана в первую очередь на бытовое применение, но и в арсенале опытного стилиста, работающего в мужском зале парикмахерской, она сможет интенсивно работать долгое время.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 черная




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Maxwell MW-2112 BK получила простой и эффектный каплевидный дизайн и питание напрямую от сети 220 в через кабель. Укомплектованная несколькими насадками машинка позволяет ухаживать за волосами в домашних условиях, помогая создавать как простые, так и более трудоемкие прически. Она рассчитана в первую очередь на бытовое применение, но и в арсенале опытного стилиста, работающего в мужском зале парикмахерской, она сможет интенсивно работать долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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