Машинка для стрижки Centek CT-2113
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
защитная крышка, щетка, 4 насадки (3-6-9-12 мм), масло, ножницы, расческа
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
530
Описание товара Машинка для стрижки Centek CT-2113
Мощность: 12 Вт. Удобная в обращении. Прорезиненное покрытие. Регулировка длинны среза. Высококачественные лезвия. Удобная кнопка включения. Работа от сети.
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Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
защитная крышка, щетка, 4 насадки (3-6-9-12 мм), масло, ножницы, расческа
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Развернуть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
Мощность: 12 Вт. Удобная в обращении. Прорезиненное покрытие. Регулировка длинны среза. Высококачественные лезвия. Удобная кнопка включения. Работа от сети.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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