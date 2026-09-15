Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000
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Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
45 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, зарядное устройство, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
400
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000
С машинкой для стрижки волос Philips HC3525/15 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
45 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, зарядное устройство, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
С машинкой для стрижки волос Philips HC3525/15 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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