Описание товара Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80-K820

Профессиональная машинка/триммер для стрижки волос. Специально разработанные Х-образные лезвия аккуратно приподнимают и срезают те волоски, которые часто пропускаются при подравнивании коротких волос. Острое лезвие с углом заточки 45° обеспечивает точную, гладкую и эффективную стрижку. Система постоянного контроля, в которой применяется технология слежения с усовершенствованными датчиками, может определять плотность волос и автоматически регулировать скорость движения лезвия, чтобы обеспечить плавную, равномерную стрижку. Благодаря передовой технологии контроля мощности, новый линейный двигатель обеспечивает более мягкую стрижку и требует меньше усилий при использовании машинки, несмотря на меньший вес. Сниженный вес машинки делает ее доступной даже для девушек-стилистов, позволяя использовать любые желаемые техники стрижки. Помимо легкого и утонченного дизайна, разработчики уделили не мало внимания и эргономичности продукта, что немаловажно для профессионалов различного уровня. Обладая плавными переходами и изогнутыми формами, машинка удобно лежит в руке, а такая деталь, как прорезиненная ручка, предотвращает ее выскальзывание при использовании. Поворотом диска можно выбирать длину стрижки от 0,8 до 2,0 см с шагом 0,3 мм. Это устраняет необходимость в смене насадок и позволяет регулировать длину стрижки одной рукой. Три комбинированные насадки позволяют получить шесть различных установок длины стрижки (от 3 до 15 мм). Насадки идут в комплекте со специальной подставкой для хранения. Используйте блок питания от сети переменного тока при стрижке густых и жестких волос или насладитесь удобствами работы от аккумулятора, избавив себя от лишних проводов. Чтобы зарядить аккумулятор, просто установите устройство на специальную подставку. Красный индикатор указывает на разряд батареи, а зеленый передает состояние батареи во время зарядки.