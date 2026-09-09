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Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80-K820 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80-K820

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Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199321
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
245

Описание товара Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80-K820

Профессиональная машинка/триммер для стрижки волос. Специально разработанные Х-образные лезвия аккуратно приподнимают и срезают те волоски, которые часто пропускаются при подравнивании коротких волос. Острое лезвие с углом заточки 45° обеспечивает точную, гладкую и эффективную стрижку. Система постоянного контроля, в которой применяется технология слежения с усовершенствованными датчиками, может определять плотность волос и автоматически регулировать скорость движения лезвия, чтобы обеспечить плавную, равномерную стрижку. Благодаря передовой технологии контроля мощности, новый линейный двигатель обеспечивает более мягкую стрижку и требует меньше усилий при использовании машинки, несмотря на меньший вес. Сниженный вес машинки делает ее доступной даже для девушек-стилистов, позволяя использовать любые желаемые техники стрижки. Помимо легкого и утонченного дизайна, разработчики уделили не мало внимания и эргономичности продукта, что немаловажно для профессионалов различного уровня.  Обладая плавными переходами и изогнутыми формами, машинка удобно лежит в руке, а такая деталь, как прорезиненная ручка, предотвращает ее выскальзывание при использовании. Поворотом диска можно выбирать длину стрижки от 0,8 до 2,0 см с шагом 0,3 мм. Это устраняет необходимость в смене насадок и позволяет регулировать длину стрижки одной рукой. Три комбинированные насадки позволяют получить шесть различных установок длины стрижки (от 3 до 15 мм). Насадки идут в комплекте со специальной подставкой для хранения. Используйте блок питания от сети переменного тока при стрижке густых и жестких волос или насладитесь удобствами работы от аккумулятора, избавив себя от лишних проводов. Чтобы зарядить аккумулятор, просто установите устройство на специальную подставку. Красный индикатор указывает на разряд батареи, а зеленый передает состояние батареи во время зарядки.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки волос Panasonic ER-GP80-K820




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Описание
Профессиональная машинка/триммер для стрижки волос. Специально разработанные Х-образные лезвия аккуратно приподнимают и срезают те волоски, которые часто пропускаются при подравнивании коротких волос. Острое лезвие с углом заточки 45° обеспечивает точную, гладкую и эффективную стрижку. Система постоянного контроля, в которой применяется технология слежения с усовершенствованными датчиками, может определять плотность волос и автоматически регулировать скорость движения лезвия, чтобы обеспечить плавную, равномерную стрижку. Благодаря передовой технологии контроля мощности, новый линейный двигатель обеспечивает более мягкую стрижку и требует меньше усилий при использовании машинки, несмотря на меньший вес. Сниженный вес машинки делает ее доступной даже для девушек-стилистов, позволяя использовать любые желаемые техники стрижки. Помимо легкого и утонченного дизайна, разработчики уделили не мало внимания и эргономичности продукта, что немаловажно для профессионалов различного уровня.  Обладая плавными переходами и изогнутыми формами, машинка удобно лежит в руке, а такая деталь, как прорезиненная ручка, предотвращает ее выскальзывание при использовании. Поворотом диска можно выбирать длину стрижки от 0,8 до 2,0 см с шагом 0,3 мм. Это устраняет необходимость в смене насадок и позволяет регулировать длину стрижки одной рукой. Три комбинированные насадки позволяют получить шесть различных установок длины стрижки (от 3 до 15 мм). Насадки идут в комплекте со специальной подставкой для хранения. Используйте блок питания от сети переменного тока при стрижке густых и жестких волос или насладитесь удобствами работы от аккумулятора, избавив себя от лишних проводов. Чтобы зарядить аккумулятор, просто установите устройство на специальную подставку. Красный индикатор указывает на разряд батареи, а зеленый передает состояние батареи во время зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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