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Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000

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Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 7
  • Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692800
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
120 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, документация, регулируемая насадка (1-7 мм), регулируемая насадка (7-24 мм), регулируемая насадка (24-42 мм), чехол, щеточка для чистки лезвий
Максимальная длина стрижки
42
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
7000
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х7
Вес, г.
700

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000

Машинка для стрижки Philips HC9420/15 - это профессиональный инструмент для ухода за волосами, который обеспечивает точное и комфортное выполнение стрижек.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
120 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, документация, регулируемая насадка (1-7 мм), регулируемая насадка (7-24 мм), регулируемая насадка (24-42 мм), чехол, щеточка для чистки лезвий
Максимальная длина стрижки
42
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Скорость мотора
7000
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Philips HC9420/15 - это профессиональный инструмент для ухода за волосами, который обеспечивает точное и комфортное выполнение стрижек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Philips HC9420/15 Series 9000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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